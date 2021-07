Alvino sulle condizioni di Ounas: "Solo una botta, non c'è preoccupazione"

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un tweet sul suo profilo social, ha rassicurato in merito alle condizione fisiche di Adam Ounas. L’algerino è stato costretto ad uscire dal campo durante il match contro il Bayern Monaco a causa di uno scontro: “Fortunatamente (visto il periodo) non destano preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Adam Ounas. Per il giocatore algerino si tratterebbe solo di una botta di poco conto”.

