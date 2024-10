Anche il Napoli scende in campo con Save the Children: raccolta fondi per emergenza fame

La Lega Serie A torna in campo per Save the Children. In questa giornata di Campionato il mondo del calcio sostiene la campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.

Anche la SSC Napoli, in questa giornata di campionato, scende in campo insieme a Save the Children per contrastare la malnutrizione infantile e fornire acqua e cibo terapeutico ai bambini a rischio.