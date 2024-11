Ancora un ko per 0-3, l'Atalanta si ripete nel 2024: lo sfottò social di De Roon

Dopo lo 0-3 del 30 marzo 2024, l'Atalanta vince ancora al Maradona ripetendo lo stesso indentico risultato. Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, esulta sui social dopo la vittoria contro il Napoli ricordando il doppio trionfo con un sfottò ironico.

Il centrocampista olandese scrive su X: "Che bella città è Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!". A completare il post un fotomontaggio che vede alla domanda sul motore di ricerca Google: "Per cosa conosci Napoli", tra le risposte "L'Atalanta vince 0-3 nel 2024".

What a beautiful city Naples is. For people who want to travel, here are some tips. Enjoy your Sunday! pic.twitter.com/FiN4wnPAJs