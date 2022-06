“Andate a zappare”, Scanzi contro Pistocchi e Bargiggia che chiesero dimissioni Maldini

"Sono passate quasi due settimane dal capolavoro di Pioli e ancora festeggio".

TuttoNapoli.net

Andrea Scanzi, noto giornalista e tifosi del Milan, ha attaccato con un post su Facebook i giornalisti Bargiggia e Pistocchi, rei di aver chiesto le dimissioni di Maldini per non aver esonerato Pioli nel 2019: "Sono passate quasi due settimane dal capolavoro di Pioli e ancora festeggio. Festeggiamo quel momento con questa eterna perla assoluta di due geni contemporanei. Pioli is on fire, Bargiggia and Pistocchi are in hangover. Andate a zappare le prode col naso facendo bungee jumping dal sasso spicco della Verna, fenomeni!".