Anguissa: "Dio ti benedica Victor, te lo meriti!". E Osimhen risponde

© foto di www.imagephotoagency.it

Frank Zambo Anguissa è tornato in campo contro il Sassuolo dopo l'infortunio muscolare rimediato in Champions contro l'Ajax. Il centrocampista azzurro ha commentato su Instagram la vittoria per 4-0 contro i neroverdi, congratulandosi col suo compagno di squadra Osimhen, autore di una tripletta: "+3 punti. Forza Napoli sempre. Congratulazione a mio fratello Victor Osimhen. Te lo meriti. Dio ti benedica".

Pronta la risposta del centravanti del Napoli: "Grazie fratello mio, ti ringrazio".