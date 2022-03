Anguissa esulta sui social: "Felice di essere tornato in campo con una grande vittoria"

Frank Zambo Anguissa è tornato a giocare dal 1' a Verona, dopo i minuti finali giocati contro il Milan.

Frank Zambo Anguissa è tornato a giocare dal 1' a Verona, dopo i minuti finali giocati contro il Milan. Il centrocampista del Napoli esulta sui social per l'imporante vittoria azzurra che permette agli azzurri di restare in scia dei rossoneri: "Felice di essere tornato in campo con una grande vittoria a supporto".