Auriemma: “Com’era quella frase? Osimhen non vede la porta e non ha il killer instinct…”

Il giornalista di Radio Marte e Tuttosport, Raffaele Auriemma, commenta sui social la prestazione e la doppietta di Victor Osimhen contro il Leicester. Tweet ironico contro le voci e i giudizi negativi rivolti in passato al centravanti nigeriano: "Aspè com’era quella frase? “Oosimhen non vede la porta e non ha il killer instinct…”