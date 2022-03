Auriemma: "Credo che a fine stagione saranno lasciati andare 4 senatori"

Commentando una notizia di mercato, il giornalista Raffaele Auriemma scrive sui social, parlando del futuro del Napoli in vista dell'estate

Commentando una notizia di mercato, il giornalista Raffaele Auriemma scrive sui social, parlando del futuro del Napoli in vista dell'estate: "Credo che a fine stagione saranno lasciati andare quattro senatori". I giocatori in questione sarebbero Insigne, già ufficialmente del Toronto, Mertens, Ghoulam e Ospina, tutti in scadenza di contratto a giugno.