Auriemma: "Gasperini ha rotto il giocattolo! Suggerisco ai Percassi l'esonero immediato"

L'Atalanta non sa più vincere. Dopo aver cullato a lungo il sogno scudetto, la squadra di Gasperini, al terzo ko di fila in campionato, ora rischia addirittura di non qualificarsi per la prossima Champions League.

Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così su Facebook: "Un mese fa Gasperini dichiarò che a fine stagione ci sarà l’addio con l'Atalanta. Il giorno dopo la Dea passeggiò sulle macerie della Juventus, poi tre sconfitte di fila (Inter, Fiorentina e Lazio) senza segnare nemmeno un gol e ieri, a caccia della rimonta, il capolavoro di sostituire contemporaneamente Retegui e Lookman. Suggerimento ai Percassi: per non rischiare la clamorosa perdita della zona Champions dovrebbero valutare l’esonero immediato dell’allenatore. Ha rotto il giocattolo".