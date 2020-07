Auriemma: "Il Milan conferma Pioli per non ripetere l'errore commesso con Gattuso"

Pioli confermato dal Milan. La società rossonera ha così deciso per non ripetere l'errore commesso con Gattuso, lasciato andare via dopo l'ottimo lavoro e ora, forse, rimpianto. Lo ha scritto sui social il giornalista Raffaele Auriemma: "Il Milan ha confermato Pioli per non ripetere dopo appena un anno lo stesso errore commesso con Gattuso". Ecco il post:

Il @acmilan ha confermato #Pioli per non ripetere dopo appena un anno lo stesso errore commesso con #Gattuso — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) July 22, 2020