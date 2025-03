Auriemma: "Il Napoli è stato primo in classifica utilizzando il 4-3-3"

Fondamentale per il Napoli il ritorno di David Neres. Il brasiliano manca da oltre un mese ma ormai è pronto al rientro. Una buona notizia in vista del finale di campionato per l'allenatore azzurro, Conte. Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social proprio facendo riferimento al rientro del brasiliano ex Benfica: "Se i numeri hanno un senso, allora bisogna evidenziare che il Napoli è stato primo in classifica utilizzando il modulo 4-3-3. Ecco perché il ritorno di Neres rappresenta per Conte l'unica notizia positiva in questo finale di campionato".

