Auriemma: "Il primo ad andare in ritiro dovrebbe essere ADL! Urge uno come Petrachi"

Dopo la disfatta del Napoli a Torino, il giornalista Raffaele Auriemma ha criticato sui social le scelte societarie del presidente azzurro.

Dopo la disfatta del Napoli a Torino, il giornalista Raffaele Auriemma ha criticato sui social le scelte societarie del presidente azzurro: "Ma il primo ad andare in ritiro dovrebbe essere De Laurentiis per meditare sul disastro di cui è stato protagonista la scorsa estate. I campioni d’Italia non segnano un gol da 4 partite e sono scivolati al nono posto.

Urge che il presidente affidi questa squadra ormai allo sbando ad un direttore del calibro di Petrachi, così da traghettare il gruppo fino al termine della stagione e scegliere l’allenatore per la prossima. Se non lo farà si assumerà tutte le conseguenze di questa sua ennesima scelta sbagliata".