Auriemma ironizza su Osimhen: “Da quando è tornato 9 presenze e 6 gol. Non è un bomber…”

Seconda doppietta consecutiva per Victor Osimhen. Dopo i due gol a Verona, anche ieri il centravanti nigeriano ha trascinato il Napoli con altre 2 marcature. Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un post su Twitter, ha ricordato i numeri del nigeriano e ironizzato: “Da quando è tornato dall’infortunio allo zigomo ha messo in fila 9 presenze e 6 gol, per la media di uno ogni 96’ e gli ultimi 4 li ha segnati in 6 giorni e 180’ giocati. Noooooooo, Osimhen non è un bomber!”.