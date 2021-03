Auriemma polemizza: "Per qualcuno Gattuso è uomo solo... Disinformazione!"

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra in ritiro per dare il suo supporto alla vigilia del Bologna. Ma oggi La Gazzetta dello Sport scrive che Rino Gattuso è un uomo solo, sfiduciato dal patron. E Raffaele Auriemma non approva, come scritto su Twitter: "Per qualcun altro, invece, Gattuso sarebbe "un uomo solo, che può contare solo su stesso e sul proprio lavoro". Disinformazione".