Auriemma su Meret-Inter: "Solo i club coinvolti possono smentire, non i giornalisti"

vedi letture

Al limite si può dire "a me risulta" o "non risulta", stop, e questi sono rudimenti minimi previsti nella deontologia della nostra professione.

Raffaele Auriemma, via social, commenta le voci di queste ore sull'interessamento dell'Inter per Meret: "Le notizie di mercato sono tutte giuste e tutte sbagliate, ma nessuno (tranne i club coinvolti in questi rumors) può permettersi di smentire le informazioni che qualcun altro pubblica. Al limite si può dire "a me risulta" o "non risulta", stop, e questi sono rudimenti minimi previsti nella deontologia della nostra professione.

Per questo motivo mi auguro che il giornalista malamente sbugiardato sulla notizia di un possibile trasferimento di Meret all'Inter, vada avanti nella sua richiesta di azione disciplinare".