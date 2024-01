Auriemma: "Var in confusione totale! L'unghia di Maleh non sposta la palla di un mm"

Fa discutere sui social il rigore concesso al Milan per fallo di mani di Maleh, che ha permesso ai rossoneri di raddoppiare contro l'Empoli.

Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su X: "Il Var è in confusione totale. Tace su episodi clamorosi e oggi richiama l'arbitro per una deviazione con l'unghia di Maleh su rovesciata di Calabria: intervento che non sposta il pallone di un millimetro. Per favore commissariate l'Aia con il generale Figliuolo".