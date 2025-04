Foto "Avevate dubbi?", l'ex Raspadori festeggia la promozione in A del Sassuolo

vedi letture

Alzi la mano chi a inizio anno non avrebbe scommesso sulla promozione del Sassuolo in Serie A. Praticamente la totalità dei media e degli addetti ai lavori, ma anche dei semplici appassionati, metteva la squadra neroverde come probabile vincitrice del campionato cadetto con le altre 19 a contendersi l’altro posto diretto per la massima categoria e quelli nei play off.

Non aveva dubbi nemmeno Giacomo Raspadori, l'attaccante del Napoli ed ex Sassuolo ha festeggiato con un 'storia' Instagram la promozione dei neroverdi pubblicando il post del club emiliano: "Avevate dubbi?".