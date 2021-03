Azzi: "I giocatori e Gattuso meritavano una notte di gioia"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter il match vinto dal Napoli a San Siro contro il Milan: "Ho visto il Napoli soffrire e lottare con umiltà per 19 gare in 64 giorni, anche quando si trovava in evidenti condizioni di inferiorità e sapeva di essere battuto in partenza. Questa vittoria è un premio per i giocatori e per Gattuso: meritavano una notte di gioia"

