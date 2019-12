Azzi: "Il Napoli ha dei valori, deve tirarli fuori e giocare in 11!"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato con un post su Twitter la vittoria in rimonta del Napoli contro il Sassuolo: "Una persa e una vinta al quarto di recupero. Meglio di due ics, per Gattuso. Ma ora c'e bisogno di ritrovare il giusto equilibrio tra presunzione e umiltà, paura e coraggio. Il Napoli ha dei valori e il primo passo per tirarli fuori è giocare in 11. Chi c'è, c'è"

Una persa e una vinta al quarto di recupero. Meglio di due ics, per #Gattuso. Ma ora c'e bisogno di ritrovare il giusto equilibrio tra presunzione e umiltà, paura e coraggio. Il #Napoli ha dei valori e il primo passo per tirarli fuori è giocare in 11. Chi c'è, c'è #SassuoloNapoli pic.twitter.com/G9JoaynDdB — Marco Azzi (@marcoazzi66) 22 dicembre 2019