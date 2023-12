Azzi: "Kvaratskhelia imperdonabile e il problema del portiere va risolto"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "Mazzarri sta rimettendo a posto i troppi cocci del Napoli e si sapeva che avrebbe avuto un inizio molto in salita. Ma anche stasera sono stati decisivi in negativo gli errori dei singoli. Kvaratskhelia imperdonabile, il problema del portiere va risolto. L'area piccola è del portiere, che ha l'uso delle mani e non può essere toccato dagli avversari. Ma se resta sempre sulla linea di porta è un doppio vantaggio che viene meno".