Azzi: "Media punti da Champions, poi il resto può diventare divertente ma ad una condizione"

Il Napoli supera in trasferta l'Udinese per 3-1 e rimane in scia dell'Atalanta in la vetta alla classifica. A parlare del match è stato il giornalista di Repubblica Marco Azzi, che sul suo profilo X scrive: "Girare oltre i 40 punti significherebbe (quasi) ipotecare il ritorno in Uefa Champions League e il Napoli è sulla buona strada. Il resto può diventare divertente, ma solo se il clima intorno alla squadra sarà più sereno".