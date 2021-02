Azzi: "Osimhen, il Napoli è abituato a giocare senza centravanti. Dovrai fare la differenza"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha scritto un post sui social: "Essì, Victor. "La loro porta sta lì!!!". Ma c'è una cosa che non sai. Il Napoli si è abituato a giocare senza centravanti ed è per questo che ha la "fissa" della manovra avvolgente, dei cambi in orizzontale e dei ricami. Dovrai fare la differenza, oppure non te la passeranno mai".

