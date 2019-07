Azzi ricorda: "Argentina chiede audio Var, fu chiesto anche dopo Inter-Juve ma la registrazione sul fallo di Pjanic fu cancellata"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha pubblicato un post sui social in riferimento alla Copa America legando un episodio a quello di Inter-Juve di due anni fa: "L’Argentina ha chiesto alla Conmebol gli audio della sala Var. Analoga richiesta fu fatta (in seguito a denuncia di parte) dalla Procura della Figc alla Can per Inter-Juve. Era però stata cancellata la registrazione relativa al fallo di Pjanic, episodio considerato "irrilevante"".

