Azzi: “Sono 4 gli unici ricambi su cui Conte può davvero contare”

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su X il 3-1 della Lazio ai danni del Napoli

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su X il 3-1 della Lazio ai danni del Napoli che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia: “Si salvano in quattro: Caprile, Gilmour, Neres e Simeone: gli unici 4 ricambi su cui Conte può davvero contare. È stato giusto non rischiare i titolari con il Napoli primo in classifica in campionato? Forse no, ma non c'erano probabilmente alternative”.