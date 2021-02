Azzi su Atalanta-Real: "Quando il Napoli fu derubato in EL non ricordo simile levata di scudi"

Tante polemiche per il rosso a Freuler in Atalanta-Real Madrid. Sui social, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, scrive: "Il calcio italiano si indigna per gli errorini subiti dalle sue squadre nelle ultime partite di UCL. Ma quando il Napoli fu derubato di una storica finale di UEL con macroscopici errori arbitrali non ricordo una simile levata di scudi. A proposito: il designatore era Collina".

