Azzi sui social: "Il rigore non dato per il mani di Lerager mi fa paura"

Con un messaggio su Twitter, il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato il delicato momento in casa Napoli: "Non è un alibi, non cambia di una virgola l'indecente campionato del #Napoli, non assolve Ancelotti dai suoi errori, Insigne è il capitano di una banda di musica e De Laurentiis un pessimo presidente. Ok. Ma il rigore non fischiato per il mani di Lerager (con il Var) mi fa paura"