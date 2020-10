Bakayoko dalla 'bolla' di Castel Volturno: "Speriamo di vederci presto"

Tiemoué Bakayoko, neo centrocampista del Napoli, ha sostenuto il suo secondo giorno di allenamento nella 'bolla' di Castel Volturno. Per via del protocollo Covid il franco-ivoriano è isolato col resto della squadra nel centro tecnico e non ha potuto avere contatti con l'esterno. Da questa situazione Bakayoko non vede l'ora di uscirne presto e di poter giocare la sua prima partita in maglia azzurra, pertanto ha scritto un messaggio social ai tifosi del Napoli: "Speriamo di vederci presto".