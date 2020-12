Barça, tweet di cattivo gusto sul record di like e interazioni social per Diego

Al tempo dei social ogni cosa può diventare virale, riuscendo a raggiungere milioni di persone e scatenando interazione in un processo a catena che tocca tutto il mondo. Ma ad ogni cosa dovrebbe esserci un limite, quel senso di pudore che a volte decade di fronte ai numeri che da Instagram a Facebook ingolosiscono i più cinici. Ed ecco che anche la morte di Maradona diventa per qualcuno oggetto di esaltazione ed entusiasmo. Di cattivo gusto, infatti, il tweet del Barcellona che ha celebrato i grandi numeri realizzati dai profili social del club grazie all'esultanza con omaggio di Messi per il Pibe de Oro. Ben 20 mln di interazione, record per le pagine social del club, ma probabilmente in questo sono numeri che non interessano.

El homenaje a Maradona rompe récords en las redes sociales del Barça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 30, 2020