Bargiggia: "Il Napoli aspetta la prognosi per provare a non mandare Osimhen in Coppa D'Africa"

Il Napoli farà tutte le valutazioni necessarie in merito alla partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa D'Africa dopo l'infortunio subito a San Siro. Lo scrive Paolo Bargiggia su Twitter: "Il Napoli, in base alla prognosi esatta che sarà fatta per Osimhen, sta cercando di capire se ci saranno margini per non mandare il giocatore in Coppa d'Africa. Rispettando comunque le disposizioni FIFA e la volontà del giocatore".

