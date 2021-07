Bargiggia litiga con Orsi sui social: "Se non ti sta bene quello che scrivo puoi non seguirmi..."

Battibecco sui social durante la finale di Wimbledon tra Berettini e Djokovic. Il giornalista Paolo Bargiggia ha pubblicato un tweet molto duro nei confronti di Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore Sky del match vinto dal serbo: “Sarà preparato ed è stato un ottimo giocatore. Ma quanto è prolisso, incontinente e logorroico Paolo Bertolucci”.

Il suo post ha scaturito tante reazioni e tra queste quella dell'ex portiere Fernando Orsi e oggi opinionista di Sky, che ha scritto: “Però, pure a te, non te ne sta bene uno”. Pronta la replica di Bargiggia: “Se non ti sta bene quello che scrivo puoi non seguirmi... Come faccio io con certe seconde voci del calcio in tv”.