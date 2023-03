Bargiggia: “Tifavo Juve da ragazzo, ma condotta Agnelli mi fa ribrezzo al di là dei cavilli”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso in merito alle ultime vicende in casa Juventus

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso in merito alle ultime vicende in casa Juventus: “La condotta di Andrea Agnelli nel periodo sotto inchiesta mi fa ribrezzo a prescindere da cavilli e supercazzole. Pure se alla Juventus regalassero 50 punti e vincesse anche la Coppa del Nonno. La Juve per cui tifavo da ragazzo, non era sta schifezza delle ultime stagioni”.