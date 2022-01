Benitez esonerato, De Luca: “Conosce Napoli e ha vinto. Lo porterei subito in società”

L’ex tecnico del Napoli, Rafa Benitez, poche ore fa è stato esonerato dall’Everton. Diego De Luca, noto giornalista, tramite il suo account Twitter sarebbe favorevole ad un ritorno a Napoli dell’allenatore spagnolo: “Rafa Benitez conosce la città, l’ambiente, la proprietà. È una figura carismatica enorme, esperta, ha portato a Napoli gente come Higuain, Reina, Albiol, Callejon, Koulibaly, Ghoulam, Jorginho. Ha vinto. Lo porterei in società immediatamente. In società, non in panchina”.

Rafa #Benitez conosce la città, l’ambiente, la proprietà.

È una figura carismatica enorme, esperta, ha portato a #Napoli gente come Higuain, Reina, Albiol, Callejon, Koulibaly, Ghoulam, Jorginho. Ha vinto.

Lo porterei in società immediatamente.

In società, non in panchina. https://t.co/G7aExQdMUn — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) January 16, 2022