Biasin attacca Conte: "Esce dalla Coppa, darà responsabilità a tutti. Possibile che lui non ne ha mai?"

vedi letture

Il Napoli esce ai rigori contro il Como nel quarto di finale di Coppa Italia, ma pesa come un macigno il mancato rosso a Ramon. Al termine del match il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin critica l'annata di Antonio Conte sul proprio account X:

"Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions e 9 punti dalla vetta in A, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: darà responsabilità a tutti, ma è possibile che ne abbia qualcuna anche lui".