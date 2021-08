Biasin ironico su Locatelli-Juve: "Quanto a condizioni il Sassuolo ha superato Poltrone & Sofà”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, su Twitter, ha commentato in modo ironico l'operazione Locatelli tra Sassuolo e Juventus: “Locatelli alla Juve in prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto nel 2023 a 35 milioni, pagabili in 5 anni. Quanto a condizioni il Sassuolo ha superato sulla destra quelli di Poltrone & Sofà".

Quanto a condizioni il #Sassuolo ha superato sulla destra quelli di Poltrone & Sofà. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 17, 2021