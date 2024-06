Biasin su Kvara: "Vogliono lasciare per la Champions, ma se un club non ci gioca è colpa loro..."

GIOVANILI LA DINASTIA CAVANI IN AZZURRO CONTINUA: NEGLI ESORDIENTI BRILLA LA STELLINA LUCAS, FIGLIO DI EDI Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato... Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l’Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l’è aggiudicato... SERIE A LA NAZIONALE NEL FUTURO DI INZAGHI? MAROTTA: "LA SPERANZA È CHE RESTI ALL'INTER PER TANTI ANNI" Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha raccontato ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 le sue sensazioni sull'esordio europeo Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha raccontato ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 le sue sensazioni sull'esordio europeo