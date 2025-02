Foto Billing inizia a conoscere Napoli: il danese in giro per le vie della città

vedi letture

Philip Billing è stato il primo acquisto del Napoli nel mercato invernale. E’ arrivato in azzurro dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

In attesa del debutto in azzurro, il centrocampista sta iniziando a conoscere la città. Attraverso il suo profilo Instagram, il danese con origini nigeriane classe '96 ha pubblicato una storia in giro per le vie della città.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese, Antonio Conte ha parlato così di Billing: "E' un ragazzo serio, sta entrando nella nostra metodologia, per tantissime problematiche che abbiamo avuto solo questa settimana abbiamo organizzato un'amichevole col Giugliano e ho potuto vederlo in una partita vera e quindi anche lui sta lavorando, fisicamente sta bene, sta entrando nella nostra idea di calcio, è serio, applicato, ci darà una mano”.