Bufera per l'esultanza pro-Inter a Sky, Ordine: "Mandati a casa i due stagisti"
Nella giornata di domenica è diventato virale un video in cui si vedono dei giornalisti della redazione di Sky Sport, convinti di non essere inquadrati, esultare al gol dell'Inter a Verona, proprio alle spalle del giornalista in diretta.
Secondo quanto scrive il giornalista Franco Ordine, via X, è stata presa un'immediata sanzione nei confronti dei giornalisti (due stagisti): "Il Direttore di Sky sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima".
Il Direttore di Sky sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima. https://t.co/BBBKJ6MppT— francesco ordine (@FrancescoOrdine) November 2, 2025
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro