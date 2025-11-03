Bufera per l'esultanza pro-Inter a Sky, Ordine: "Mandati a casa i due stagisti"

Bufera per l'esultanza pro-Inter a Sky, Ordine: "Mandati a casa i due stagisti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 14:10Dai social
di Arturo Minervini

Nella giornata di domenica è diventato virale un video in cui si vedono dei giornalisti della redazione di Sky Sport, convinti di non essere inquadrati, esultare al gol dell'Inter a Verona, proprio alle spalle del giornalista in diretta.

Secondo quanto scrive il giornalista Franco Ordine, via X, è stata presa un'immediata sanzione nei confronti dei giornalisti (due stagisti): "Il Direttore di Sky sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima".