Alvino: "Manfrine continue del Como e 10 sostituzioni: 4' di recupero, Verona-Inter 6'"

Oggi alle 19:30Dai social
di Antonio Noto

Perdite di tempo continue, tanti falli, gioco spezzettato, infortuni e 10 sostituzioni: è stato anche questo Napoli-Como, anticipo della decima giornata di Serie A terminato 0-0. A far discutere i pochi minuti concessi dall'arbitro Fufferli, ancora di più se messi a paragone con quelli concessi dal direttore di gara Doveri oggi in Verona-Inter.

Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X: "Napoli-Como manfrine continue del Como 10 sostituzioni 5 per parte 4 minuti di recupero. Verona-Inter 6 minuti".