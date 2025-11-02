Rosso Bisseck, Auriemma: “Succede quando Marotta va ai microfoni dopo un rigore netto!”
L'Inter rischia di trovarsi in dieci al 67' della sfida vinta nel recupero contro il Verona. L'arbitro Doveri ammonisce Bisseck per un fallo da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo su Giovane, l'attaccante del Verona era lanciato a rete con Sommer fuori dai pali.
Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così sui propri social : "Ecco cosa scrive la stampa di parte relativamente alla mancata espulsione di Bisseck mentre la foto a destra dimostra che Giovane dell'Hellas si stava involando da solo verso la porta di Sommer. L'arbitro Doveri non estrae il rosso per la logica del Dogso, un altro modo per concedere agli arbitri l'arma della interpretazione. Questo accade quando il presidente dell'Inter si presenta davanti alle telecamere per lamentarsi di un rigore (netto) subito contro il Napoli".
