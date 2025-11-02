Como, Morata: "Orgoglioso della squadra e della partita che abbiamo giocato"

Il Como guadagna un punto prezioso Maradona contro il Napoli. Al 26', sullo 0-0, i lariani hanno anche la possibilità di portarsi in vantaggio, ma Alvaro Morata si fa parare un calcio di rigore dallo specialista Milinkovic-Savic.

Nonostante l'errore dal dischetto, l'attaccante spagnolo dopo la partita ha commentato positivamente il pari contro i campioni d'Italia con un post sul suo profilo Instagram: "Non potrei essere più orgoglioso della mia squadra e della partita che abbiamo giocato. Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci".