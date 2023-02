Bufera sul Collegio di Garanzia del Coni: due membri insultarono la Juve e CR7 sui social

Ancora polemiche suoi social in attesa del ricorso della Juventus per la penalizzazione di 15 punti.

Ancora polemiche suoi social in attesa del ricorso della Juventus per la penalizzazione di 15 punti. Stavolta finiti nel mirino dei tifosi bianconeri alcuni membri della prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà pronunciarsi sul ricorso. Si tratta di Vincenzo Cesaro e Pier Giorgio Maffezzoli , che però non saranno tra i giudici a pronunciarsi sul ricorso bianconero.

In particolare, allo scoperto è venuto fuori che Cesaro è un tifoso del Napoli dichiarato e sulla bacheca del suo profilo Facebook si è reso protagonista di dichiarazioni contro la famiglia Agnelli, la Juventus e Cristiano Ronaldo: "Un’altra pagina squallida della storia degli AGNELLI nel nostro Paese", "bambini viziati", "bimbo minchia Ronaldo".

Non è finita qui, perché sui social i tifosi bianconeri hanno scovato anche Marcello De Luca Tamajo che in passato (quasi 30 anni fa) è stato per un breve periodo amministratore delegato e direttore generale del Napoli. Discorso analogo per Pier Giorgio Maffezzoli che sempre su Facebook otto anni fa, facendo intuire la propria fede interista, pubblicava un post con insulti verso la Juve.