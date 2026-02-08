Zazzaroni pazzo di McTominay: “Tutti vorrebbero lavorare con un campione così serio e umile”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha elogiato Scott McTominay attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Scott Mc Tominay ha qualcosa di speciale e non mi riferisco esclusivamente alle sue innegabili qualità tecniche. Ha un'adesione al progetto della squadra che è ammirevole, invidiabile".