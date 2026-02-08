"Ti amo, ma allenati sui rigori", Hojlund risponde al consiglio di un tifoso: "Lo so"

Già al momento di esultare si era capito quanto Rasmus Hojlund avesse temuto di sbagliare il rigore che ha poi deciso la sfida vinta dal Napoli contro il Genoa. Ora il centravanti azzurro ha intenzione di passare dalle parole ai fatti, allenandosi per migliorare il modo con il quale calcia i penalty, come ha spiegato dopo il 90'. E intanto ribadisce il concetto anche sui social. Ad un tifoso che gli ha scritto "Ti amo ma per favore prenditi mezz'ora in più in allenamento per calciare i rigori", Hojlund ha risposto "Lo so", accompagnato dalle emoticon del sorriso e del bicipite.

Già ieri sera l'attaccante aveva pubblicato una foto nella quale tirava un sospiro di sollievo, scrivendo: "Penso che io e i tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore". Un rigore tirato non benissimo dal centravanti, che ha visto il pallone insaccarsi nonostante il portiere avversario Bijlow.

Dopo il fischio finale ai microfoni di DAZN aveva dichiarato: "Devo un pò allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene. Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità", ha poi aggiunto il centravanti, al primo penalty siglato con la maglia azzurra, data l'assenza degli altri tiratori designati.