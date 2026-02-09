D'Alessandro boccia il progetto Maradona: "Perfino la ricostruzione virtuale è orrenda!"

Massimo D'Alessandro, giornalista di Radio Crc, si esprime così sul progetto del restyling del Maradona presentato dal Comune: "È orrendo finanche il rendering! Nel senso che nemmeno la ricostruzione virtuale generata artificialmente da un computer riesce a trasmettere la sensazione che si tratti di uno stadio moderno e non dell'ennesimo "appezzottamento"! Come glielo facciamo capire ai nostri amministratori che i napoletani non hanno l'anello al naso?

Gli appassionati di calcio di questa città vogliono uno stadio nuovo, concepito per il calcio, realizzato non nel centro città e moderno come quelli di tutte le metropoli d'Europa e del mondo. È chiedere troppo? Non credo. Io ci provo ogni sera a Radio Crc a ricordare che non è più tempo di "appezzottamenti" e che non è giusto che i napoletani debbano sempre accontentarsi!", scrive il collega tramite i suoi account social.