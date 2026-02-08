Varriale: "L'Inter vincerà lo scudetto, ma come si fa a non segnalare quel fuorigioco?"

L'Inter liquida con un largo 5-0 il Sassuolo e torna in fuga in vetta alla classifica. Ad aprire le marcature, però, un gol nato da un calcio d'angolo arrivato da un fuorigioco non segnalato. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "È la squadra più forte e vincerà lo scudetto l'Inter, che ha in Dimarco l'uomo decisivo in difesa e in attacco.

Però vorrei capire come si fa a non segnalare il fuorigioco di Thuram, almeno di un metro, nell'azione da cui arriva il corner che porta in vantaggio i neroazzurri".