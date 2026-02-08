Video
"Mamma mia, felice! Vergara è incredibile": Hojlund esulta sui social, il messaggio ai tifosi
Rasmus Hojlund è stato il grande protagonista della sfida tra Genoa e Napoli, conclusasi sul punteggio di 2-3 a favore degli azzurri. L’attaccante azzurro ha messo la sua firma sul match realizzando una doppietta, gol del momentaneo 1-1 e calcio di rigore poi rivelatosi decisivo, consentendo alla squadra di portare a casa tre punti fondamentali.
Al termine dell’incontro non è mancato il messaggio di Hojlund ai tifosi azzurri, pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio profilo Instagram. Con entusiasmo e soddisfazione, il centravanti ha celebrato la vittoria elogiando anche la prestazione di Vergara: "Mamma mia, uh. Felice per aver preso i tre punti, questo ragazzo è incredibile (Vergara, ndr). Ci vediamo la prossima settimana".
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
