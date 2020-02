Cagliari, Pavoletti dopo la seconda operazione: "Stavolta non dico niente, ma ho incrociato le dita"

Leonardo Pavoletti scrive dal letto di ospedale dopo l'operazione di stamane al legamento crociato rotto per la seconda volta pochi giorni fa: "Operazione atto II°. Questa volta non dico niente..ma ho “incrociato” le dita", scrive sul proprio account Instagram il centravanti del Cagliari. Subito dopo sono arrivate gli auguri di pronta guarigione da parte dei compagni e in generale di chi lo conosce.