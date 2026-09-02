Foto Cajuste riparte dal Malaga: "Felice della nuova avventura"

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Jens Cajuste riparte dalla Spagna. Il centrocampista svedese, ex Napoli, è pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia del Malaga, club che rappresenta il prossimo capitolo della sua carriera. Dopo l'esperienza in azzurro, il giocatore ha scelto dunque di proseguire il proprio percorso professionale nella Liga, ritrovando un ambiente nuovo e nuove motivazioni.

L'annuncio del trasferimento è stato accompagnato anche da un messaggio pubblicato sui social, attraverso il quale Cajuste ha voluto condividere con i propri tifosi l'entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera. Il centrocampista ha infatti postato una fotografia che lo ritrae con la maglia del Malaga, rendendo ufficiale il suo approdo nel club spagnolo.