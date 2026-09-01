Video Il Salisburgo presenta Lindstrom con una clip social: “Un vincente si unisce a noi"

vedi letture

Jesper Lindstrøm lascia il Napoli e si trasferisce al Salisburgo. L’esterno danese passa al club austriaco in prestito con diritto

Jesper Lindstrøm lascia il Napoli e riparte dal Salisburgo. Il club azzurro ha ufficializzato la cessione dell’esterno danese con la formula del prestito con diritto di opzione, comunicando così la fine della sua esperienza in maglia azzurra: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrøm al Fußballclub Red Bull Salzburg. In bocca al lupo, Jesper!".

Il Salisburgo annuncia e presenta Lindstrøm

Il Salisburgo ha invece annunciato l’arrivo di Lindstrøm attraverso i propri canali social, pubblicando una clip dedicata al nuovo acquisto nella quale viene ripercorsa la sua carriera. Il video è stato accompagnato dalla didascalia: “Un vincente si unisce a noi”. Il club austriaco ha così presentato ufficialmente l’esterno danese ai propri tifosi.