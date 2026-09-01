Auriemma: "Troppi 30enni e squadra logora per la gestione Conte: serve rinnovamento!”

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Raffaele Auriemma analizza la sconfitta del Napoli contro il Como e mette in evidenza l’età della rosa azzurra e invoca un profondo rinnovamento.

Dopo la sconfitta del Napoli all’esordio in campionato al Maradona contro il Como, il giornalista Raffaele Auriemma ha affidato ai propri canali social una riflessione sulla composizione della rosa azzurra. Auriemma ha elencato i 15 calciatori utilizzati nella gara, soffermandosi in particolare sull’età di diversi elementi della squadra e sulla necessità, a suo giudizio, di avviare un ricambio generazionale.

L’analisi sulla rosa

Auriemma ha scritto: “Alex Meret 29 anni, Giovanni Di Lorenzo 33 anni, Amir Rrahmani 32 anni, Rafa Marín 24 anni, Mathías Olivera 28 anni, Frank Anguissa 30 anni, Stanislav Lobotka 31 anni, Scott McTominay 29 anni, Matteo Politano 33 anni, Rasmus Højlund 23 anni, Noa Lang 27 anni, Kevin De Bruyne 35 anni, Leonardo Spinazzola 33 anni, Alisson Santos 23 anni, Lorenzo Lucca 25 anni, David Neres 29 anni. Sette dei 15 calciatori utilizzati con il Como sono trentenni e più. Atleti forti, ma anche logori per la gestione Conte e per l’età. Questo è un anno di transizione, sperando che non sia deludente, ma già adesso bisogna pensare ad un profondo rinnovamento dei ranghi”.